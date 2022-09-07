Москва, , 10:08 — REGNUM В России не следует спешить с введением заградительных пошлин на импортную мебель и комплектующие, до тех пор пока не удастся наладить их выпуск внутри РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев. Так он прокомментировал соответствующее предложение, поступившее в Минпромторг РФ.

Мебель

«Если речь идет о готовых комплектах мебели, то решение скорее правильное, — сказал он. — Но последствия для российского мебельного рынка в краткосрочном периоде не будут однозначно положительными. В числе плюсов, которые уже проявились для наших производителей, усложнение международной логистики и, соответственно, существенный рост цен на импортируемую мебель. Благодаря чему за последние полгода российские производители и так увеличили свою долю примерно с 60% до 70%. Но запрет на экспорт российской продукции лесной отрасли низшей стадии передела, сырья в недружественные страны сильно усложняет ситуацию. Чтобы отрасль совсем не исчезла, необходимо задумываться о стимулировании внутри России производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, к которой и относится мебель».

К числу минусов, которыми может обернуться введение таких заградительных пошлин, эксперт отнес рост цен на импортные материалы и перебои с поставками комплектующих.

«Если в низком ценовом сегменте с этим еще можно как-то справляться, то в среднем и высоком всё гораздо сложнее. Поэтому надо отложить введение пошлин на импортные материалы и комплектующие, пока не удастся наладить их выпуск внутри России, — сказал он. — К другим эффективным способам поддержки российских производителей в отдельных, конкретных ситуациях можно отнести прямое субсидирование, регулирование ставок и сроков выплат по привлекаемым заемным средствам и даже введение некого аналога туристического кэшбека. Например, купив российскую мебель не ниже определенной суммы из утверждённого перечня производителей и оплатив покупку с использованием карты МИР, гражданин может получить возврат, допустим, 20% от общей стоимости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что идея о введении заградительных пошлин на импортную мебель и комплектующие нуждается в серьезном финансово-экономическом обосновании.

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