Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Главным итогом проведения специальной операции в защиту республик Донбасса президент России Владимир Путин назвал укрепление страны изнутри и на внешнеполитических позициях. Об этом он заявил 7 сентября, выступая на пленарном заседании во Владивостоке в рамках VII Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Да, конечно, происходит определённая поляризация и в мире, и внутри страны, но я считаю, что это пойдёт только на пользу, потому что всё ненужное, вредное и то, что нам мешает идти вперёд, будет отторгнуто, и мы будем набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», — сказал Владимир Путин.

Он выразил уверенность в том, что Россия ничего не потеряла в ходе спецоперации и не потеряет, а наоборот укрепит суверенитет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия фактически не начинала военных действий, а наоборот, пытается их закончить.

«Начали военные действия те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших в Донбассе, в течение восьми лет. Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос мирным путём ответить также зеркально, как действовал наш потенциальный противник, вооружённым путём, мы это сделали сознательно. Все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе. Это наш долг и мы исполним его до конца», — отметил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6–8 сентября. В нём принимают участие лидеры стран АТР, главы регионов Дальнего Востока, представители министерств, инвесторы и т.д.