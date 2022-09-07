Спецоперация приведёт к укреплению суверенитета России — Путин
Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Главным итогом проведения специальной операции в защиту республик Донбасса президент России Владимир Путин назвал укрепление страны изнутри и на внешнеполитических позициях. Об этом он заявил 7 сентября, выступая на пленарном заседании во Владивостоке в рамках VII Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Он выразил уверенность в том, что Россия ничего не потеряла в ходе спецоперации и не потеряет, а наоборот укрепит суверенитет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия фактически не начинала военных действий, а наоборот, пытается их закончить.
Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6–8 сентября. В нём принимают участие лидеры стран АТР, главы регионов Дальнего Востока, представители министерств, инвесторы и т.д.