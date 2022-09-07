Воронеж, 7 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Изменения в работе общественного транспорта ожидают жителей Воронежа. Об этом сообщается в телеграм-канале «Город и транспорт» по итогам заседания городской комиссии по изменению маршрутов 6 сентября.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка

Так, с улиц города исчезнет маршрут №33. Девять маршрутов поменяют названия: автобус №3в переименуют в №97, №37а — в №58, №68т будет называться №68, №70а — №71, №70м - №70, №88а поменяет наименование на №89, №122 станет №22, а маршрут №125а станет №55.

Для шести маршрутов планируется изменить схему движения. В частности, маршрут №20 будет ходить до вокзала «Воронеж-Южный», увеличится и количество единиц транспорта, выпускаемых на маршрут, а маршрут №89 (сейчас — 88а) сократит маршрут до остановки «Северо-Восточный район».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах властей увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа. Сообщалось, что тариф вырастет на пять рублей — с 21 при оплате картой и 23 рублей при оплате наличными до 26 и 28 рублей соответственно.