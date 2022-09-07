Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM В Ленинградской области 6 сентября прошли плановые учения расчётов береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтийского флота (БФ) по уничтожению морских целей в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

БРК «Бастион» Mil.ru

Задействованный в учениях дивизион БРК «Бастион» ленинградской военно-морской базы БФ выдвинулся из пункта постоянной дислокации в назначенный позиционный район на побережье Финского залива. На позиции ракетчики в соответствии с нормативами выполнили развёртывание и подготовку оружия к применению.

пресс-служба ЗВО «Далее расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион»… отработали нанесение условных ударов по морским целям, выполнив электронные пуски ракет».

В учениях было задействовано около 70 военнослужащих и десяти единиц военной и специальной техники. В том числе — комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Ракеты «Оникс», используемые БРК «Бастион», способны поражать надводные корабли всех типов и классов, обеспечивая защиту морского побережья протяжённостью более 600 километров.

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