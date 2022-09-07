Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. С помощью специальной военной операции Россия только пытается завершить долгий конфликт на территории б. УССР. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Я хочу подчеркнуть это, это абсолютно правильный тезис: мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить», — заявил Путин.