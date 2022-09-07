Кишинёв, 7 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Молдавия закупила в качестве стратегических запасов природного газа 34,5 млн кубометров газа на случай чрезвычайной ситуации. Об этом 6 сентября заявил на телеканале TVC21 вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Такого количества нам хватает на минимум пять, максимум на десять дней, в любое время года», — сказал Спыну.

Он добавил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет Молдавии кредит в размере €300 млн на закупку газа у альтернативных поставщиков. Если Молдавия не сможет платить Газпрому, то на эти деньги можно будет покупать более дорогое топливо.

«Проведена предварительная квалификация компаний, которые могут поставлять природный газ. Семь компаний смогут участвовать в этих аукционах», — заявил вице-премьер.

Спыну добавил, что Молдавия планирует также подписать контракты на поставку газа с Румынией и Азербайджаном.

Напомним, Молдавия обязана платить за российский газ 20 числа каждого месяца. Газпром имеет право приостановить поставки, если платёж задержат на двое суток. В августе в Молдавии запросили отсрочку до 1 сентября, так как не смогли найти деньги в срок. Газпром разрешил это в виде исключения.