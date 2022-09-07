Челябинск, , 10:03 — REGNUM Россия и Индия могут организовать совместное производство наземного оборудования для радиотехнического обеспечения полётов авиации. Партнёров в Индии ищет челябинский радиозавод «Полёт», сообщили журналистам в региональном правительстве.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Также предприятие предлагает потенциальным партнёрам рассмотреть возможность участия в производстве средств радиолокационного и оптического наблюдения, инструментальной посадки, навигации и систем управления наземным аэродромным движением. Кроме того, речь идёт о продукции и решениях для проектов инфраструктурного развития городов и регионов Smart City/ Digital region.

Как сообщало ИА REGNUM, до 9 сентября в Индии работает бизнес-миссия из Челябинской области. Предприятия Южного Урала ищут там партнёров.