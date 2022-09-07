Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В поддержку среднего бизнеса высказался сегодня, 7 сентября, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, выступая в ходе сессии «Сильный бизнес — сильная Россия» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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В начале дискуссии спикеры отметили те проблемы, с которыми сталкивается любой бизнесмен на Дальнем Востоке. При этом отмечалось, что дальневосточные преференции для бизнеса больше не выглядят уникальными, ведь каждый регион России сегодня пытается привлечь предпринимателей на свою территорию с помощью различных льгот и субсидий. Какие условия сегодня нужно создать для предпринимателей на Дальнем Востоке, чтобы темпы роста экономики не снижались, с учётом современных реалий — задались вопросом участники встречи.

Так крупный бизнес обеспечивает города присутствия инфраструктурой. Поэтому на расширение логистики и энергетических возможностей региона важно обратить внимание, чтобы обеспечить крупный бизнес необходимыми условиями для развития. Было отмечено, что необходимо перенаправить торговые поток в страны восточных партнёров и в этом вопросе без государственной поддержки и программ не обойтись. Также спикеры сделали акцент на экологической повестке, которой бизнес уделяет отдельное внимание.

Подвёл итоги дискуссии Анатолий Попов, рассказав о дальневосточном портфеле Сбера и подтвердив тезис о том, что средний бизнес — основа экономики Дальнего Востока, но он пока имеет недостаточную поддержку.

«Хочется отметить, что сельское хозяйство на каждом уровне бизнеса — от крупного до малого — получило большую поддержку от государства и сейчас этот сектор активно развивается как внутри страны, так и на экспорт. Но есть в регионе средний бизнес, который пока редко замечают и обделяют поддержкой, — отметил Попов. — А ведь средний бизнес — это фундамент развития экономики Дальнего Востока. Мы, со своей стороны, как банк, хотим отметить, что уже сейчас существует вся инфраструктура для того, чтобы поддержать именно средний бизнес, дать предпринимателям возможность для роста и развития».