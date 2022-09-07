Красноярск, , 10:03 — REGNUM На территории Красноярского края по состоянию на 11:00 (местное время) 7 сентября действует четыре лесных пожара на площади 59,6 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, возгорания зарегистрированы в Ермаковском и Шушенском районах.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили в министерстве. Три пожара на площади 49,6 га локализовано. В тушении принимают участие сто человек, задействовано четыре единицы техники.

Предварительные причины пожаров — действия местного населения и сухие грозы.

Добавим, на юге Красноярского края из-за сухой и жаркой погоды остается высоким класс пожарной опасности. Население просят соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в регионе было зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 42,1 га — в Ермаковском и Шушенском районах.

Читайте ранее в этом сюжете: Леса горят в двух районах Красноярского края