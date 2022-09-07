Москва, 7 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Жители РФ все ещё достаточно осторожно относятся к банковским предложениям в юанях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Юань

«Сегодня вследствие санкций достаточно сложно хранить деньги в долларах и евро, люди стремятся перевести свои накопления в другие валюты, — сказал Щербаченко. — Китайский юань становится одним из способов для диверсификации средств. Сегодня доля депозитов в китайской валюте незначительна, однако многие банки фиксируют рост интереса вкладчиков к юаню».

По его словам, за последний год интерес к юаню вырос в результате увеличения объемов торговли между Россией и Китаем.

«Товарооборот между РФ и КНР за восемь месяцев 2022 года составил 97,71 млрд долларов, что выше, чем в 2021 году, на 29%. Россия и Китай используют пару юань-рубль для международных расчетов. Также с 2014 года растёт доля юаня в структуре золотовалютных резервов России. На 1 января 2022 года она составила 17,1%», — отметил Щербаченко.

По его словам, на данный момент 15 крупных банков России предлагают клиентам различные банковские продукты в юанях, например счета или вклады.

«Однако жители РФ не до конца знакомы с китайской валютой и достаточно осторожно относятся к банковским предложениям в юанях, — констатировал Щербаченко. — Вот несколько фактов, которые могут повлиять на выбор вкладов в юанях. Первое, Народный Банк Китая устанавливает директивно обменный курс юаня. Второе, с 1 марта юань по отношению к рублю снизился почти в два раза. Третье, по вкладам в юанях сохраняются достаточно низкие процентные ставки от 0,5 до 2% при больших суммах вкладов. Например, если в банк Х положить под 1,6% юаней на сумму, эквивалентную 100 000 рублей, за год можно получить 1693 рубля, а если оставить сумму в рублях, то за год по ставке 7,57% можно получить 11 223 рублей при одинаковых условиях по вкладам. Доходность по вкладам в юанях в четыре-пять раз меньше доходности в рублях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава первого департамента Азии российского МИД Георгий Зиновьев заявил, что доля расчетов в национальных валютах в торговле между Россией и Китаем не прекращает расти.