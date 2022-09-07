Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Россия не только не потеряет, но и многое приобретёт в результате проведения специальной военной операции. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

«Уверен, что ничего мы не потеряли и не потеряем», — заявил Путин.

«Главное приобретение — в укреплении нашего суверенитета. И это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Да, конечно, происходит определённая поляризация. Но я считаю, что и внутри страны, и в мире это пойдет только на пользу. Потому что всё ненужное, вредное и то, что мешает нам идти вперёд, будет отторгнуто. Мы будем набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», — указал он.

Он подчеркнул, что все шаги направлены на укрепление суверенитета страны.