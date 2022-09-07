Санкт-Петербург, 7 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Петербургские учёные получат субсидии от правительства Санкт-Петербурга. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Постановление «О Порядке предоставления в 2022 году грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности в форме субсидий» подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Цель предоставления грантов состоит в возмещении затрат, которые образовались в 2022 году на фоне деятельности учёных. Например, в связи с проведением экспериментальных разработок, проведением исследований по ряду направлений: прикладная химия, физика, электроника, информационные технологии, медицина и другие.

Субсидии будут реализовывать на конкурсной основе. Подать заявку смогут как физические, так и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных казенных учреждений. Условием участия является научная или научно-техническая деятельности на территории Петербурга.

«В числе критериев отбора — научная новизна проекта; значимость его результатов для развития научных направлений; возможность использовать результаты проекта на практике; значимость результатов для Санкт-Петербурга», — отметили в пресс-службе.

При этом юрлица смогут получить максимальный размер гранта в 400 тыс. рублей, а физлица — 200 тыс. рублей. На распределение субсидий из городского бюджета выделили 14 млн рублей.

Напомним, что ранее Смольный выделял средства на предоставление субсидий и другим сферам. Среди них негосударственные театры, кинопроизводители и другие.