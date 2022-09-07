Москва, , 10:01 — REGNUM Российская сторона всегда заявляла о готовности вести переговоры с киевским режимом. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Бывшая УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В интервью в интервью RT российский дипломат подчеркнула, что Москва ответила на «переговорный позыв» от режима Зеленского.

«Они попросили, российская сторона сказала: «Пожалуйста, если вы просите, мы готовы вам пойти навстречу в этом вопросе», — добавила Захарова.

Она напомнила, что 16 апреля был направлен очередной ответ на соответствующее предложение киевской стороны.

«Дальше — тишина. Дальше им просто запретили в Вашингтоне», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Владимир Зеленский заявил, что предстоящий в ДНР трибунал над пленными нацистами с «Азовстали» может стать поводом для отказа Киева вести переговоры с Россией.

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Позднее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил за проведение переговоров с Россией. По его словам, Киеву необходимо искать компромиссы и «избегать логики стенка на стенку». Труханов казал на важность «вести переговоры в политическом ключе», потому что на кону жизни миллионов людей.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва может вести переговоры с Киевом о том, как последний будет выполнять поставленные ему Россией условия.

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