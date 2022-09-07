Сеул, , 09:59 — REGNUM Число жертв тайфуна «Хиннамнор» в Южной Корее увеличилось до десяти человек. Ещё два человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает KBS со ссылкой на источник в правительстве.

Тайфун Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В городе Пхохан провинции Кёнсан-Пукто в результате затопления подземной парковки погибли семь человек. В этом же городе погибла 75-летняя женщина, которую унесло потоками воды. Тёло ещё одной пожилой женщины обнаружено в подтопленном доме в городе Кёнчжу.

Сообщается, что почти 4700 человек были эвакуированы по соображениям безопасности. Затоплено примерно 8,3 тыс. домов, около 3 тыс. магазинов и торговых центов, а также более 3,8 тыс. га посевных площадей.

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