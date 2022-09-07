Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Доверие к доллару США было утрачено на наших глазах. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

«На наших глазах утрачено доверие к доллару, к евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы», — заявил Путин.

«Мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадёжных, скомпрометировавших себя валют. И, кстати говоря, даже союзники Соединённых Штатов постепенно снижают свои долларовые авуары. Это видно по статистике», — указал он.