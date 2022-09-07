Казань, , 11:51 — REGNUM Международный фестиваль мусульманского кино пройдет в столице Татарии с 7 по 11 сентября. В рамках мероприятия запланированы конкурсная и внеконкурсная программы, творческие встречи, мастер-классы, концерты, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Международный фестиваль мусульманского кино в Казани Mincult. tatarstan.ru

По словам министра культуры РТ Ирады Аюповой, на фестивале ожидают представителей Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, а также Германии, Франции и других стран Европы.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Казани с 19 по 22 мая проходил международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Его посетили порядка 70 зарубежных делегаций, 26 послов иностранных государств.

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