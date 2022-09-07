Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Создать во Владивостоке международную товарно-сырьевую биржу с котировками в рублях предложил сегодня, 7 сентября, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке «Большое евразийское партнёрство: пути экономического развития».

Sberbank.com Александр Ведяхин

Представитель Сбера отметил, что один из главных вызовов сегодня заключается в том, как вести торговлю с дружественными странами в национальных валютах, включая рубли. До сих пор, несмотря на новые геополитические реалии, цены контрактов номинированы в долларах и евро, даже если расчёты происходят в национальных валютах. Такая ситуация приводит к финансовым потерям при конвертации для обеих сторон.

Александр Ведяхин подчеркнул, что необходимо окончательно уходить от расчётов через SWIFT, используя альтернативы — СПФС, Sber FinLine и другие. Кроме того, ключевое значение приобретает создание собственных торговых площадок.

«Нам надо создавать свой биржевой рынок, — уверен первый зампред правления Сбербанка. — У нас есть двусторонние контракты, но биржевая торговля — это более выгодно и интересно, мы не должны зависеть от одного покупателя. Для этого есть биржа, и на этой бирже должны быть фьючерсы, форварды и производные инструменты. Давайте на Дальнем Востоке создадим товарную биржу, чтобы работать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и всеми странами, которые находятся на его периметре. У нас очень хороший опыт Санкт-Петербургской товарной биржи, мы с ними проговаривали эту идею. Давайте сделаем такую площадку, где можно будет торговать и где будут все соответствующие инструменты, и тогда совершенно на другой уровень выйдет торговля».

Не менее важно обеспечить условия для кредитования стран-партнёров и взаимные гарантии, отметил Ведяхин. Сейчас проблема зачастую заключается в том, что дружественные страны готовы приобретать у России товары за рубли, но не имеют достаточного количества рублей из-за торгового дисбаланса. Сбер готов предоставить дружественным странам рубли для приобретения отечественных товаров, но нужны гарантии, с чем может помочь ЭКСАР.

«Давайте сделаем эти привычные нам финансовые инструменты в национальных валютах и в рублях, — предложил Александр Ведяхин, — и тогда не нужны будут те площадки, с которых мы уходим, и валюты, которые уже не представляют прежнего интереса. По любой паре нацвалюта-рубль сейчас кросс-курс делается через доллар-евро. Надо отходить от этого: должна быть площадка, например на базе Московской биржи, для прямых торговых пар. И всё это не суперсложные задачи — это можно сделать за 6–9 месяцев. И это даст усиление торговли со странами евразийского партнёрства в полтора-два раза — просто за счёт наличия хороших, качественных, современных финансовых инструментов».

В дискуссии также приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, и. о. заведующего кафедрой дипломатии МГИМО МИД РФ Кирилл Барский, президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров, руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов, член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнёв.