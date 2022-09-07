Оренбург, 7 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области метанол мог стать причиной массового смертельного отравления. Об этом 7 сентября сообщили в СУ СКР по региону.

Autoprioritet.com Метанол

По данным ведомства, двое пострадавших от отравления суррогатным алкоголем доставлены из Александровского района в больницу Оренбурга. В крови госпитализированных обнаружен метанол.

Напомним, 6 сентября жертвами алкогольного отравления стали четыре человека. Ещё два человека поступили в больницу. Все они в компании употребили жидкость, которую используют при очистке автомобильных стёкол.