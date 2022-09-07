Воронеж, , 09:54 — REGNUM Имя старшего лейтенанта Александра Крынина, погибшего в ходе специальной военной операции, будут носить новая улица и школа №95 Воронежа. Об этом в телеграм-канале 7 сентября написал глава Воронежа Вадим Кстенин, побывавший в гостях у семьи погибшего военнослужащего.

Герой России Александр Крынин Пресс-служба администрации Воронежа

«Ехал в гости с желанием предложить семье всю помощь, которую и я как глава Воронежа, и весь муниципалитет можем оказать семье, а людям ничего не нужно для себя», — написал Кстенин.

Глава города рассказал, что родные погибшего героя просили о помощи соседям, а также первой учительнице Александра Крынина Зинаиде Щур.

«Переживает семья также за патриотическое воспитание подрастающего поколения: чтобы в 95-й школе, где до перехода в Михайловский кадетский корпус учился Александр, эта работа была на уровне, чтобы подвиги погибших героев увековечивались. Обсудили эту тему уже дома, где бережно размещены фотографии, награды, вехи воинского пути Героя России Александра Крынина. Решили, что правильно будет, чтобы эта школа была названа в его честь», — добавил глава города.

Кстенин также сообщил, что подвиг Героя России Александра Крынина будет увековечен в названии новой большой магистрали, которая соединит улицу Шишкова в Коминтерновском районе с улицей Тимирязева в Центральном районе.

«Она нужна, чтобы создать альтернативу перегруженному Московскому проспекту. Там нет никакого жилья, никаких объектов, которые были бы адресно привязаны к ней. Значит, если мы назовем ее в честь Александра, это не доставит никому неудобств. Считаю, если мы увековечим подвиг Героя России в названии новой улицы, это будет правильно», — написал Кстенин.

Граффити с изображением Александра Крынина также может появиться в центре Воронежа на улице Студенческой — там уже есть граффити, посвященное подвигу летчика Романа Филипова, а рядом планируют разместить баннер, а затем граффити в честь героя Донбасса Сергея Аграновича.