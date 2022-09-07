В Воронеже новой магистрали присвоят имя героя СВО Александра Крынина
Воронеж, 7 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Имя старшего лейтенанта Александра Крынина, погибшего в ходе специальной военной операции, будут носить новая улица и школа №95 Воронежа. Об этом в телеграм-канале 7 сентября написал глава Воронежа Вадим Кстенин, побывавший в гостях у семьи погибшего военнослужащего.
Глава города рассказал, что родные погибшего героя просили о помощи соседям, а также первой учительнице Александра Крынина Зинаиде Щур.
Кстенин также сообщил, что подвиг Героя России Александра Крынина будет увековечен в названии новой большой магистрали, которая соединит улицу Шишкова в Коминтерновском районе с улицей Тимирязева в Центральном районе.
Граффити с изображением Александра Крынина также может появиться в центре Воронежа на улице Студенческой — там уже есть граффити, посвященное подвигу летчика Романа Филипова, а рядом планируют разместить баннер, а затем граффити в честь героя Донбасса Сергея Аграновича.