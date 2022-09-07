7 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 10:24 — REGNUM Отношения между Анкарой и Афинами чуть ли не с момента образования в 1923 году Турецкой Республики неизменно носили сложный характер и развивались по определенной синусоиде: периоды вражды сменялись дипломатической «оттепелью», страны иногда балансировали на грани вооруженного конфликта, но до войны дело не доходило. Она не состоялась даже после вооруженного вторжения Турции в июле–августе 1974 года на Кипр, когда всего за шесть дней боев с обеих сторон погибло и было ранено почти 10 тысяч человек.

Досрочные выборы в Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

Кипр в итоге был разделен на Север, контролируемый турками-киприотами (а в действительности Турцией, став позже Турецкой Республикой Северного Кипра), и Юг, контролируемый греками-киприотами (Республика Кипр). Правда, тогда, да и сейчас, больше описывались и анализировались боевые действия между сторонами и отмечались немалые дипломатические усилия со стороны США и Великобритании, союзников Турции и Греции по НАТО, чтобы не доводить дело до войны. Но уже тогда появились реальные признаки того, что Анкара «будит бесов истории», напоминая, что Кипр был завоеван в 1571 году Османской империей после османско-венецианской войны (1570–1573 годы) и вплоть до 1914 года входил в состав этого государства.

Кстати, в то время наиболее продвинутые американские дипломаты чувствовали «запах истории», геополитические образы которой создавались в восприятии греков и турок, и «чувства», которые вызывали в политическом сознании двух народов такие образы. В этой связи турецкое издание Cumhuriyet напоминает об оживлении в Греции в 1970-х годах идеи хотя бы частичного восстановления Византии, присоединения Фракии, западной части Анатолии и островов Эгейского моря. Правда, в тот момент «Великая идея» зрела в тиши афинских кабинетов. Ставилась задача реанимировать в Европе, как пишет турецкий историк Ильбер Ортайли, «мысли о турках-завоевателях». Но США удалось если не блокировать, то заметно микшировать такой ход событий, хотя таким образом, что американцы подвесили на «кипрский крючок» Афины и Анкару.

Тогда Турция на дипломатическом поле полностью переиграла Грецию и заручилась поддержкой не только Вашингтона и Лондона, но и всего НАТО (из которого Афины в тот момент вышли). Занимавший тогда пост помощника государственного секретаря США по делам Ближнего Востока бывший сотрудник ЦРУ Джозеф Джон Сиско попросил Афины «не вступать в войну с Турцией, потому что она ее проиграет», указав, что, «помимо Кипра, они потеряют даже часть материковой Греции». Сейчас всё происходит иначе, причем уже в контексте территориальных разногласий между Турцией и Грецией по островам в Эгейском море, где американцы стали оказывать поддержку Греции в милитаризации 16 из 23 островов. Турция протестует, заявляя, что, согласно Лозаннскому договору 1923 года и Парижскому соглашению 1947 года, восточные острова Греции в Эгейском море должны оставаться демилитаризованными.

Флаг Турции и Северного Кипра (сс) Michal Klajban

Анкару пытаются убедить в том, что милитаризация островов и расширение военного сотрудничества между США и Грецией проводится с целью «ограничения влияния России из-за кризиса на территории б. УССР». Но Греция начинает восприниматься в Турции как «своеобразная б. УССР». Действительно, если оценивать ситуацию глазами Анкары, то она оказывается в «кольце кризисов» — на севере с б. УССР, на юго-востоке — с Сирией и Ираком, плюс тлеющий курдский «бикфордов шнур», в Средиземном море — балансирование на грани войны с Грецией. Более того, Анкара понимает, что контуры б. УССР будут изменены, и цепная реакция распада, как отмечает турецкое издание dikGAZETE, «может быть переброшена на Ближний Восток». Причем происходит это на фоне ослабления Евросоюза и влияния США в регионе. Как отмечают в этой связи многие турецкие эксперты, «удивительным образом происходит воссоздание исторической матрицы образца начала 1920-х годов, времен национально освободительной войн в Турции, когда Анкара сотрудничала с Москвой».

Не случайно ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение преобразовать собор Святой Софии в мечеть, чтобы «не позволить превратить Стамбул в Константинополь». Одновременно он, как пишет турецкое издание Hürriyet, «начинает перебирать болезненные струны исторической памяти, требуя отмены или пересмотра Лозаннского договора 1923 года», особенно по части пересмотра суверенитета островов в Эгейском море, открыто намекая, что в отношении их может быть использован кипрский сценарий 1974 года. На последнем заседании правительства Эрдоган заявил, что «в случае эскалации может нанести удар в любой момент», и призвал Грецию «извлечь уроки из истории». С другой стороны, подмечает турецкая газета Yeni Safak, «Эрдоган разыгрывает «греческую карту» в отношениях с США, выводя себя на передний план как глобальный игрок».

Реджеп Тайип Эрдоган в храме Святой Софии. Стамбул Официальный сайт президента Турции

Свою «игру» с американцами ведут и греки, чтобы, как говорит отставной бригадный турецкий генерал Фахри Эренель, «подорвать все усилия Турции в направлении воцарения мира, особенно в рамках конфликта между Москвой и Киевом, с целью подтолкнуть Турцию к ошибке при возможных ответных действиях с целью отвлечь ее внимание от курдского направления». Но, как считают турецкие СМИ, «весьма вероятно», что Анкара после поражения б. УССР в конфликте с Россией приступит к «демилитаризации Эгейских островов и операции по защите мусульман Западной Фракии незадолго до выборов 2023 года». Посмотрим. Противостояние между Анкарой и Афинами стремительно набирает обороты, и Турция выбирает приоритеты.