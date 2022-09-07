Донецк, 7 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Вооружённые киевские формирования подвергли обстрелам населённый пункт Зайцево и Кировский район Донецка. Об этом 7 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что в 08:55 (совпадает с мск) бандеровцы выпустил по Зайцево семь снарядов калибра 152 мм и 09:26 — шесть мин калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что в 09:30 ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия») рассказал, что в Министерство обороны и Росгвардию будут переданы письма для военных от участников «Диктанта Победы».