Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Страны Европы ставят под угрозу свою социально-экономическую стабильность. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качества жизни людей и социально-экономическая стабильность — всё это бросается в топку санкционной печи. Расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства», — заявил Путин.

«По факту — приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах», — указал он.