Уфа, 7 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Младший советник юстицииИдель Муталлапов назначен на должность прокурора Зианчуринского района Башкирии сроком на пять лет. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации.

Муталлапов родился в 1989 году в селе Зилаир Башкирии. В 2011 году стал выпускником Башкирского государственного университета по специальности «юриспруденция». В октябре 2014 года был принят на службу в органы прокуратуры региона. Состоял в должностях помощника и заместителя прокурора Хайбуллинского района.

Поощрялся прокурором Башкирии за примерное исполнение служебных обязанностей.

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