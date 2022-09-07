Ульяновск, 7 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Ульяновске планируют построить дорогу протяжённостью более 0,55 км от 154-й Стрелковой дивизии до проспекта Олимпийский, на что предусмотрено более 125,6 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик». Речь идёт о строительстве в Ульяновске дороги по улице Юго-западной от улицы 154-й Стрелковой дивизии до проспекта Олимпийский. Это двухполосная дорога общей протяжённостью 551,11 метров.

Дорожно-строительные работы включают в себя разбивку осей сооружения, создание разбивочной трассы, демонтаж тоннеля, строительство дороги, обеспечение наружного освещения, переустройство сетей водоснабжения и линий электропередач, обустройство наружных сетей газоснабжения и ливневой канализации.

Начальная цена контракта составляет125 638 180 рублей. Данные средства предусмотрены в региональном и муниципальном бюджетах.

Подрядчиком является общество «Стройбан» (г. Москва). Работы должны быть завершены до 30 августа 2023 года.