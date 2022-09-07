Ярославль, 7 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Ярославле осудят семью наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Всё началось с того, что мужчине, употреблявшему наркотики, предложили работу «закладчиком». Он согласился, а со временем ему стала помогать и его жена. Задержали супругов в октябре 2021 года. За всё время они успели оборудовать 13 тайников с мефедроном — полицейские изъяли из них 350 граммов наркотиков. Ещё 2 килограмма различных запрещённых веществ было найдено в машине обвиняемых, а также при личном досмотре.

Расследование уголовного дела уже завершено и передано в суд. Супругам грозит до 8 лет лишения свободы.