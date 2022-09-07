Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад уйдёт в кризис — в тупик экономического и социального развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Читайте также: Изолировать Россию невозможно — Путин

«К такой ситуации привели безрассудные шаги США, Британии и Евросоюза, которые одержимы иллюзорными политическими идеями, а благополучие своих граждан и уже тем более людей за пределами так называемого «золотого миллиарда», они задвигают вообще на задний план, что неминуемо заведет западные страны в тупик экономического и социального кризиса», — сказал Владимир Путин добавив, что действия западных стран обернутся непредсказуемыми последствиями для всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях попыток изолировать Россию, в дальневосточных портах наблюдается настоящий транспортный бум. Это ещё раз доказывает, что изолировать Россию невозможно. Об этом на пленарной сессии VII Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.