Нальчик, , 09:50 — REGNUM В управляющей компании «Кавказ. РФ» назвали самые популярные курорты Северного Кавказа в период летних отпусков 2022 года. Первенство по числу гостей занял курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Второе место по посещаемости у курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии, третье — у курорта «Ведучи» в Чечне.

Восхождение на Эльбрус © Пресс-служба клуба Эльбрус

Погода в текущем году способствовала тому, что на курорте «Эльбрус» почти до середины лета продолжался горнолыжный сезон. С установлением летних температур многочисленные группы альпинистов совершали восхождения на вершину Эльбруса. Кроме того, по традиции на курорте тренировались сборные России по горнолыжному спорту.

На курорте «Архыз» в течение лета проводились соревнования по горному бегу и маунтинбайку, и впервые в 2022 году прошли велоэтап спартакиады сильнейших среди 20 регионов России и фестиваль музыки и науки.

Удвоилось почти вдвое по сравнению с 2021 годом число гостей на курорте «Ведучи» в Чечне. Большая и часть стала участниками чемпиона Москвы по скайраннингу.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года на всесезонных горнолыжных курортах Северного Кавказа побывало на 47% больше туристов, чем в прошлом году.