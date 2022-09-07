Владивосток, , 09:49 — REGNUM Санкционная лихорадка Запада — продолжение той же политической линии, что была характерна для него десятилетия. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Санкционная лихорадка Запада, его неприкрытые агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле — собственно говоря, ничего необычного в этом нет. Это политика, которая проводится коллективным Западом на протяжении десятилетий», — заявил Путин.

По его словам, во всей системе международных отношений произошли тектонические изменения, когда возросла роль перспективных государств мира.

«Нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждает западные элиты, попросту говоря, срываться. Принимать близорукие, авантюрные решения», — указал он.