Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Санкционная лихорадка Запада — продолжение той же политической линии, что была характерна для него десятилетия. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Санкционная лихорадка Запада, его неприкрытые агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле — собственно говоря, ничего необычного в этом нет. Это политика, которая проводится коллективным Западом на протяжении десятилетий», — заявил Путин.

По его словам, во всей системе международных отношений произошли тектонические изменения, когда возросла роль перспективных государств мира.

«Нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждает западные элиты, попросту говоря, срываться. Принимать близорукие, авантюрные решения», — указал он.