Владивосток, 7 сентября 2022, 09:52 — REGNUM В России снижается уровень инфляции, а в западных странах наоборот растёт. Об этом заявил 7 сентября на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин.
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Он напомнил, что по итогам июля инфляция в США составила 8,5%. В России рост цен составляет чуть более 14%, но «идёт тенденция на снижение, а на Западе — подъём», подчеркнул Владимир Путин.
Для сравнения он сообщил о показателях инфляции в некоторых европейских странах: в Германии — 7,9%, в Бельгии — 9,9%, в Голландии — 12%, в Латвии — 20,8%, в Литве— 21,1%, в Эстонии — 25,2%, «и тренд — повышение».
Как сообщало ИА REGNUM, конкурентоспособность европейских предприятий снижается, а западные валюты всё реже становятся средством для расчётов и накоплений, также заявил Путин на VII ВЭФ во Владивостоке.