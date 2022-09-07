Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В России снижается уровень инфляции, а в западных странах наоборот растёт. Об этом заявил 7 сентября на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Недальновидными действиями западных властей подстёгнута глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды», — сказал президент РФ.

Он напомнил, что по итогам июля инфляция в США составила 8,5%. В России рост цен составляет чуть более 14%, но «идёт тенденция на снижение, а на Западе — подъём», подчеркнул Владимир Путин.

«Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%. И по мнению многих наших экспертов в первом-втором квартале следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели 5-6%, а кто-то говорит, что будет достигнут уровень в 4%. Посмотрим, во всяком случае тенденции в этом смысле положительные», — отметил российский лидер.

Для сравнения он сообщил о показателях инфляции в некоторых европейских странах: в Германии — 7,9%, в Бельгии — 9,9%, в Голландии — 12%, в Латвии — 20,8%, в Литве— 21,1%, в Эстонии — 25,2%, «и тренд — повышение».

Как сообщало ИА REGNUM, конкурентоспособность европейских предприятий снижается, а западные валюты всё реже становятся средством для расчётов и накоплений, также заявил Путин на VII ВЭФ во Владивостоке.