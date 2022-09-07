Александровский район, Оренбургская область, 7 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области силовики раскрыли подробности резонансного дела о массового смертельном отравлении суррогатным алкоголем. Как сообщили 7 сентября в пресс-службе УМВД по региону, мужчина принёс для распития жидкость, которую используют на производстве. Разбавляя водой, шесть человек употребили эту жидкость вместо алкоголя. Трое мужчин и одна женщина скончались.

УМВД по Оренбургской области Изъятая бутылка с жидкостью

Двое пострадавших, которых позже госпитализировали, подтвердили факт употребления неизвестной им жидкости с резким запахом спирта, которую принёс хозяин дома.

По данным СУ СКР по Оренбуржью, в рамках расследования уголовного дела допрошен житель города Абдулино, работающий водителем крупногабаритных транспортных средств. По его словам, в ноябре 2021 года привез рассматриваемую жидкость своему родственнику в село Дмитриевка Александровского района для использования при очистке автомобильных стёкол. Привезенную жидкость мужчина хранил в гараже домовладения, но в мае 2022 года она без его ведома хозяина пропала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 сентября от употребления суррогатным алкоголем скончались четыре человека. Двое с алкогольным отравлением доставлены в больницу.