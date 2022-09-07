Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. На пленарной сессии VII Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября президент России Владимир Путин поручил продлить действие дальневосточной ипотеки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Глава государства сообщил, что ипотека для жителей Дальнего Востока под 2% продолжит действовать минимум до 2030 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях попыток изолировать Россию, в дальневосточных портах наблюдается настоящий транспортный бум. Это ещё раз доказывает, что изолировать Россию невозможно. Об этом на пленарной сессии VII Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.