Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор компании «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» Сергей Пушкин подписали соглашение о партнерстве. Как сообщает 7 сентября телеграм-канал правительства региона, речь идет о строительстве линейного зернового терминала для поставок зерна на азиатские рынки.

Правительство Алтайского края ВЭФ-2022. В Алтайском крае построят линейный элеватор для поставок зерна на азиатские рынки

В августе правительством Алтайского края принято решение о предоставлении без конкурса земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта. В настоящее время проектирование линейного элеватора завершается. Он рассчитан на единовременное хранение 200 тысяч тонн зерна, с оборотом 500 тысяч тонн продукции в год.

Объем инвестиций по проекту составит примерно 5 миллиардов рублей. Будет создано порядка 120-130 новых рабочих мест.

Сергей Пушкин убежден, что организация экспортного коридора в азиатские страны будет способствовать развитию зернового производства в Сибири: «Мы видим, что за Уралом может производиться в 2-2,5 раза больше продукции, чем сегодня».

Напомним, VII Восточный экономический форум — 2022 стартовал 5 сентября во Владивостоке. В рамках деловой программы запланировано более 70 деловых мероприятий. На ВЭФ президенту РФ представят 13 инициатив, направленных на создание благоприятной среды для проживания на Дальнем Востоке. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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