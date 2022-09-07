Тбилиси, , 09:47 — REGNUM Депутаты парламента Грузии о правящей партии «Грузинская мечта» в ходе заседания 6 сентября смогли набрать достаточное количество голосов для преодоления вето президента Саломе Зурабишвили на законопроект о слежке. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Здание парламента Грузии Spartaky

По данным пресс-службы, законопроект о расширении полномочий правоохранителей при негласном наблюдении поддержали 79 депутатов. Для преодоления президентского вето требовалось простое большинство — 76 голосов.

Сообщается, что до голосования перед депутатами выступил секретарь президента в парламенте Георгий Мсхиладзе. Он напомнил, что Зурабишвили считает нововведение ограничением прав граждан, которое угрожает прозападным устремлениям Грузии.

«Прискорбно, что пока премьер-министр [Ираклий Гарибашвили] впервые после оглашения рекомендаций из 12 пунктов находится в Брюсселе и ведёт переговоры по вопросам евроинтеграции страны, в то же время парламент собирается преодолеть вето президента и принять, закон, противоречащий европейским стандартам», — заявил Мсхиладзе.

Отмечается, что председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили на это указал об отсутствии официальных замечаний от президента. Она так и не прислала свои возражения в парламент.

Напомним, законопроект о слежке предполагает, что продлевать время негласного наблюдения можно будет не до шести, а до девяти месяцев. Кроме того, он увеличивает до 27 позиций список преступлений, при расследовании которых разрешается слежка.

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