Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Беднейшие государства в мире теряют доступ к продуктам питания. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Kremlin.ru Владимир Путин

«Нехватку продовольствия в мире ощутили на себе уже 345 млн человек, это в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом», — привел цифры Путин.

По словам президента РФ, это происходит, потому что продукты питания скупают развитые страны.

Как сообщало ИА REGNUM, на смену пандемии коронавируса пришли иные вызовы глобального характера, заявлял президент России Владимир Путин.

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