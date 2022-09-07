Санкт-Петербург, 7 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Здание речного вокзала у станции метро «Пролетарская» в Невском районе Санкт-Петербурга отремонтируют, сообщил на «нулевых» чтениях бюджета города на 2023–2025 годы в Законодательном собрании города глава комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Городской причал «Летний сад»

По его словам, уже в следующем году может начаться подготовка эскизов.

«Мы планируем его привести в надлежащее состояние через ремонт и возможную реконструкцию. В следующем году приступим к эскизам этой задачи», — добавил чиновник, уточнив, что Смольный не отказался также от идеи построить речной вокзал на намывных территориях. Однако из-за спада пассажиропотока, его концепция будет пересмотрена.

Читайте также: По рекам в Петербург за год прибыло почти 60 тыс. пассажиров

Напомним, комплекс речного вокзала Ленинграда был построен в период с 1962 по 1974 годы на проспекте Обуховской Обороны, 195, на набережной Невы выше Володарского моста. Комплекс предназначался для обслуживания круизных рейсов речных пассажирских судов и размещения их команд, а также пассажиров в гостинице непосредственно у причала.

В 2012 году начался снос комплекса, на его месте построили многоэтажный жилой дом. А в 2018 году в рамках ПМЭФ презентован проект за 2,1 млрд рублей нового вокзала, состоящего из пяти причалов, трехуровневого торгового центра с паркингом, променадом и спасательной станцией. Его планировали реализовать к 2023 году, но работы так и не были начаты.