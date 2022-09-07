Париж, , 09:43 — REGNUM Исполнительная власть во Франции представила два вызывающих разногласия законопроекта: один об ужесточении страхования по безработице, другой о создании дополнительных должностей для жандармов и полицейских, передает BFM TV.

Зал заседаний парламента Франции Richard Ying et Tangui Morlier

Реформа страхования по безработице обещает стать одним из самых спорных законопроектов в бюджете на 2023 год.

Правительство Франции намерено продлить до 2023 года компенсацию, принятую в 2019 году, в частности, для соискателей, чередующих периоды работы и простоя. Исполнительная власть, поставившая перед собой цель обеспечить полную занятость (то есть уровень безработицы около 5% против 7,4% в настоящее время) в конце пятилетнего срока, хочет ввести «стимулирующие» правила.

«Безопасность является одним из приоритетов президента и правительства», — заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Премьер-министр упомянула об «увеличении присутствия правоохранительных органов в публичном пространстве» к 2030 году, об усилении борьбы с киберпреступностью и «значительных действиях по обеспечению безопасности крупных мероприятий», начиная с чемпионата мира по регби.

Элизабет Борн объявила о «8 500 дополнительных полицейских и жандармских должностях» за пять лет, в том числе 3 000 с 2023 года. Политик также напомнила, что 10 000 полицейских уже были развернуты в течение предыдущего пятилетнего срока.

Текст, который впервые будет представлен сенату Франции в октябре, также предусматривает создание 11 мобильных силовых подразделений и 200 новых бригад жандармерии.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик Жан-Люк Меланшон сделал заявлении о намерении баллотироваться на следующих президентских выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: Меланшон не хочет баллотироваться в президенты Франции