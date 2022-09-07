Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Ключевые основы мирового экономического порядка подорвали страны Запада, пытавшиеся противостоять ходу истории. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме.

Kremlin.ru Владмир Путин

«В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий», — сказал он.

Также глава российского государства уточнил, что ранее доверие к доллару США, евро и фунту стерлингов как к валютам для расчётов и хранения резервов было утрачено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день даже союзники США снижают свои активы в американских долларах.