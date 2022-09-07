Владивосток, , 09:40 — REGNUM В условиях попыток изолировать Россию, в дальневосточных портах наблюдается настоящий транспортный бум. Это ещё раз доказывает, что изолировать Россию невозможно. Об этом на пленарной сессии VII Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Несмотря на ограничения, общий грузооборот российских морских портов за последние 7 месяцев практически не сократился», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что в центре внимания развитие транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке.

«Как бы кому не хотелось изолировать Россию, сделать это невозможно. Мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заверил, что у России всё хорошо, и она справляется с агрессией Запада.