Владивосток, 7 сентября 2022, 09:40 — REGNUM В условиях попыток изолировать Россию, в дальневосточных портах наблюдается настоящий транспортный бум. Это ещё раз доказывает, что изолировать Россию невозможно. Об этом на пленарной сессии VII Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.
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«Несмотря на ограничения, общий грузооборот российских морских портов за последние 7 месяцев практически не сократился», — сказал Путин.
Президент России подчеркнул, что в центре внимания развитие транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке.
«Как бы кому не хотелось изолировать Россию, сделать это невозможно. Мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал», — сказал президент.
Как сообщало ИА REGNUM, в своём выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заверил, что у России всё хорошо, и она справляется с агрессией Запада.