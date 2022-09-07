Сеул, , 09:40 — REGNUM По предварительным данным, в июле 2022 года профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $1,09 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По сравнению с прошлым годом, показатель сократился на $6,6 млрд, а по сравнению с июнем текущего года — на $4,54 млрд.

С января по июль 2022 года общий профицит платежного баланса составил $25,87 млрд, что в двое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что столь резкое сокращение вызвано тем, что темпы роста импорта существенно превышают темпы роста экспорта. Это, в свою очередь, связано с ростом цен на энергоносители и сырьё, а также карантинными мерами, принятыми властями Китая.

Известно, что импорт сырья вырос на 35,5% в годовом исчислении, угля — на 110%, а сырой нефти — на 99,3%.

Дефицит товарного баланса составил $1,18 млрд. В ЦБ не исключают того, что в августе текущего года текущий платежный баланс страны может стать дефицитным.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.

Читайте ранее в этом сюжете: Дефицит торгового баланса Южной Кореи продолжит расти — ЦБ