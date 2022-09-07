Москва, , 09:36 — REGNUM В Совфеде объяснили вывоз зерна из б. УССР в Европу, прикрываясь заявлениями об угрозе голода в Африке.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Евросоюз воспринимает [б. УССР] как собственную колонию, почему бы и не вывозить в Европу зерно со своих плантаций, прикрывая всё это риторикой об угрозе голода в Африке», — отметил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в рамках ВЭФ заявил, что зерно из б. УССР было вывезено, но практически все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС. Зерном для развивающихся стран было загружено всего два корабля из 87, сказал глава государства.

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