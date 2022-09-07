Москва, , 09:36 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что специалистов из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не постигнет участь Организации по запрещению химического оружия. Об этом дипломат заявила в интервью RT, комментируя визит экспертов организации на Запорожскую АЭС.

МАГАТЭ Iaea.org

Захарова рассчитывает, что представители МАГАТЭ «так просто не сдадутся».

«У меня есть уверенность, что профессионалы остаются, и это вопрос профессиональной чести и достоинства», — отметила она.

Дипломат считает, что пример с ОЗХО должен стать поучительным для всех международных структур, инспекторов организаций, «что может стать с хорошей правильной созданной на базе международного права организацией, если она в один момент поднимает лапы и позволяет кому-то вмешиваться в свою работу».

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Как сообщало ИА REGNUM, миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября и покинула её 5 сентября, оставив на станции двух наблюдателей. 6 сентября Международное агентство по атомной энергии опубликовало итоговый отчёт, в котором заявило о необходимости создания вокруг Запорожской АЭС «зоны безопасности».

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В документе также отмечается, что дальнейшие обстрелы могут привести к повреждениям, которые спровоцируют выброс радиоактивных материалов, поэтому в МАГАТЭ призвали «прекратить обстрелы на площадке и в её окрестностях немедленно».