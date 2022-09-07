Ярославль, 7 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Ярославская градозащитница Ольга Мазанова обратилась в Министерство культуры РФ с просьбой спасти заброшенный памятник федерального значения — главный дом усадьбы Вахрамеева. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Усадьба Вахрамеева в Ярославле — памятник федерального значения

Здание находится в центре Ярославля на улице Ушинского, 16. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас памятник архитектуры не охраняется, интерьеры разгромлены вандалами.

«Здание является центральной частью ансамбля «Усадьба Вахрамеева», находится в зоне ЮНЕСКО, главный фасад хорошо просматривается с улицы Ушинского. В настоящее время здание не эксплуатируется, оно заброшено. Двери со двора здания отсутствуют, окна частично открыты. Внутрь здания свободно проникают посторонние лица, возможно, там живут бездомные (так как в одной из комнат лежит матрас). Одно помещение — со следами сильного пожара. По моей информации, здание пустует уже 2 года, а дверной проём открыт уже около трех месяцев», — рассказала в своём обращении архитектор, член правления Ярославской организации Союза архитекторов России Ольга Мазанова.

Усадьба Вахрамеева в Ярославле — памятник федерального значения

Состояние памятника плачевное. Стены изрисованы граффити, часть окон выбита, а потолок местами начал обваливаться.

«Согласно законодательству РФ (закон 73-ФЗ), за сохранность ОКН отвечает собственник здания. По моей информации, собственником ОКН является Военный Комиссариат Ярославской области», — отметила Ольга Мазанова.

Градозащитница просит провести проверку и принять меры по сохранению памятника и обязать собственника срочно законсервировать и отремонтировать здание.