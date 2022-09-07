Владивосток, , 09:36 — REGNUM На смену пандемии коронавируса пришли иные вызовы глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Глава Российского государства пояснил, что речь идет о санкционной лихорадке Запада.

«Запад предпринимает неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин прибыл 6 сентября во Владивосток для участия в VII Восточном экономическом форуме.

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