Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Когда США преследуют собственные интересы, они ни в чём себя не ограничивают. Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 сентября в ходе пленарного заседания ВЭФ.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он предположил, что ниши европейского бизнеса, который страдает из-за санкционной политики, в конечном итоге займут представители США. Так произойдёт и в Европе, и на глобальном рынке.

«Они-то, преследуя свои интересы, никогда ни в чём себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей», — сказал Путин о Соединённых Штатах.

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