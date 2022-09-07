Владивосток, , 09:34 — REGNUM Конкурентоспособность европейских предприятий снижается из-за энергетического кризиса. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Конкурентноспособность европейских предприятий снижается. Ведь сами власти Евросоюза практически лишают их доступного сырья, энергоресурсов и рынков сбыта», — заявил Путин.

По его словам, не удивительно, если по итогам нишу европейского бизнеса, как на континенте так и на глобальном рынке, займёт американский бизнес.

«Они, преследуя свои интересы, никогда ни в чем себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей», — указал он.