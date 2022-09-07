Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Конкурентоспособность европейских предприятий снижается из-за энергетического кризиса. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Конкурентоспособность европейских предприятий снижается. Ведь сами власти Евросоюза практически лишают их доступного сырья, энергоресурсов и рынков сбыта», — заявил Путин.

По его словам, не удивительно, если по итогам нишу европейского бизнеса, как на континенте, так и на глобальном рынке, займёт американский бизнес.

«Они, преследуя свои интересы, никогда ни в чем себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей», — указал он.