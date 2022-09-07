Пермь, 7 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Перми с 9 сентября начнётся отопительный сезон. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава города Алексей Дёмкин.

(сс) ri Отопление

Сначала начнут отапливать социальные объекты: детские сады, школы и больницы. С 19 сентября тепло начнёт поступать в дома.

«Учитывая рельефность нашего города, обычно процесс запуска тепла занимает 2-3 недели», — сказал мэр.

Напомним, в 2021 году отопительный сезон в столице Пермского края стартовал 7 сентября.